Blackout a Siracusa. E-Distribuzione: “Caldo estremo e incendi, rete sotto pressione”

Attualità · Energia elettrica

Interruzioni e micro-interruzioni dell’energia elettrica continuano a essere segnalate in diverse aree di Siracusa, in particolare nella zona alta della città. I disservizi, localizzati e “a macchia di leopardo”, avrebbero interessato nelle ultime ore viale Scala Greca, viale dei Comuni e la Pizzuta, senza coinvolgere contemporaneamente tutte le strade e tutte le utenze.

In alcuni casi la corrente sarebbe mancata per brevi periodi, mentre in altri sarebbero state registrate più interruzioni ravvicinate. Segnalazioni analoghe erano già emerse nei giorni scorsi in altre zone del capoluogo, con ripercussioni anche sul funzionamento di alcuni impianti del servizio idrico.

Per E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, l’ondata di calore che da giorni interessa la Sicilia sta creando condizioni particolarmente critiche per le infrastrutture elettriche.

Le temperature, in alcune aree, hanno superato i 45 gradi, mentre sull’asfalto possono oltrepassare i 60. Una situazione che, unita alla scarsità di piogge, sottopone soprattutto i cavi elettrici interrati a condizioni di esercizio superiori a quelle previste dalla normativa tecnica.

“I materiali isolanti utilizzati nei cavi elettrici interrati operano in condizioni anomale e, senza un adeguato smaltimento del calore, possono verificarsi guasti repentini, imprevedibili e inevitabili”, spiega E-Distribuzione.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono gli incendi che stanno interessando diverse zone dell’Isola e che, in alcuni casi, hanno reso necessaria la disalimentazione temporanea di porzioni della rete per ragioni di sicurezza.

L’azienda riferisce che i guasti accidentali e i blackout localizzati si stanno verificando in diverse aree della Sicilia. Le province maggiormente interessate risultano Palermo, Catania, Messina e Agrigento, ma disservizi vengono segnalati anche nel Siracusano.

La durata delle interruzioni sarebbe stata generalmente di poche ore, mentre nei casi più complessi i problemi su singole utenze si sarebbero protratti più a lungo.

Per affrontare l’emergenza sono impegnati sul territorio regionale oltre mille tra tecnici e operatori di E-Distribuzione, affiancati dal personale e dai mezzi delle imprese appaltatrici. È stata inoltre attivata una task force nazionale per supportare le squadre già presenti in Sicilia, individuare i guasti, effettuare le riparazioni e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

E-Distribuzione fa sapere di avere già avviato, dal 2024, un piano pluriennale di interventi strutturali per aumentare la capacità e la resilienza della rete rispetto agli eventi climatici estremi e ai crescenti picchi di domanda energetica. Il programma prevede nuove dorsali di media tensione e nuove cabine primarie.