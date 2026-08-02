Blackout a Siracusa, M5S: “Bene gli investimenti di Enel, ma servono altri interventi”

Politica · Rete elettrica

Il Movimento 5 Stelle accoglie con favore, pur con prudenza, l’annuncio del primo investimento di Enel per il potenziamento della rete di distribuzione elettrica in Sicilia e, in particolare, in provincia di Siracusa. A intervenire sono il deputato nazionale Filippo Scerra e il referente territoriale del M5S Giuseppe Mirabella, che parlano di “un segnale positivo e un primo risultato nella direzione indicata” dall’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi alla Camera.

Con quell’atto, il parlamentare pentastellato aveva richiamato l’attenzione sulle criticità della rete elettrica siciliana, messa sotto pressione dalle ripetute ondate di calore e dall’aumento dei consumi, situazione che nelle ultime settimane ha provocato numerosi blackout con disagi per cittadini e attività economiche. Secondo il M5S, le interruzioni di energia hanno avuto ripercussioni anche sui servizi essenziali, come il sistema idrico, compromettendo il funzionamento degli impianti e la distribuzione dell’acqua.

“Pur apprezzando questo stanziamento – dichiarano Scerra e Mirabella – ci auguriamo che rappresenti solo il primo passo di una nuova stagione di interventi diffusi e consistenti, da realizzare in tempi rapidi“.

Per il deputato del Movimento 5 Stelle, l’obiettivo deve essere quello di “portare definitivamente la Sicilia fuori dalla crisi della distribuzione elettrica“, che si manifesta con particolare intensità durante gli eventi meteorologici estremi, sia in inverno sia, soprattutto, nel corso delle sempre più frequenti ondate di calore estive.

Scerra assicura infine che il Movimento continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda. “Verificheremo che agli annunci seguano investimenti concreti e tempi certi. Se necessario – conclude – riporteremo il tema all’attenzione del Parlamento, affinché cittadini e imprese possano contare su una rete elettrica moderna, affidabile e all’altezza delle sfide climatiche che stiamo vivendo”.