Blackout e danni da maltempo a Siracusa, Imbrò: “Oltre 2.000 segnalazioni e stima danni fino a 35 milioni”

Il maltempo che ha colpito Siracusa, la provincia e gran parte della Sicilia orientale continua a lasciare strascichi pesanti, soprattutto sul fronte dei blackout elettrici e dei danni al territorio. A fare il punto della situazione è Sergio Imbrò, assessore alla Protezione civile del Comune di Siracusa,.

Numerose le segnalazioni arrivate in redazione da cittadini rimasti senza corrente elettrica per ore, in alcuni casi per intere giornate. “Non si tratta di singole vie – ha chiarito Imbrò – ma di interi quartieri interessati dai blackout. In questo momento Enel conta oltre 2.000 segnalazioni solo su Siracusa”. Una situazione che riguarda anche altri comuni della provincia, come segnalato nella chat istituzionale coordinata dalla Prefettura.

Secondo l’assessore, le squadre Enel presenti sul territorio non riescono a far fronte a tutte le richieste: “È stata avanzata la richiesta di rinforzi da fuori provincia. Da stamattina siamo in costante contatto per ottenere risposte più precise”.

Nel frattempo, la Protezione civile comunale resta operativa per supportare i cittadini più fragili: “Chi ha bisogno di acqua, generi di prima necessità o assistenza può contattare la Protezione civile. Il COC è ancora aperto e i volontari sono a disposizione”.

Sul fronte dei danni, Imbrò parla di una prima stima ancora provvisoria, ma già molto rilevante: “Si parla di 30-35 milioni di euro. È una valutazione parziale, destinata ad essere aggiornata, perché i tecnici stanno ancora effettuando sopralluoghi e relazioni”. I danni riguardano sia infrastrutture pubbliche che immobili privati.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche una visita istituzionale importante: “Dal Dipartimento regionale di Protezione civile ci è stato riferito che il presidente della Regione, Renato Schifani, potrebbe recarsi personalmente nei territori colpiti per rendersi conto della situazione”. Le criticità, infatti, non riguardano solo Siracusa ma anche comuni come Avola e Noto.

“Ci aspettiamo una risposta rapida e concreta dalla Regione Siciliana – ha concluso Imbrò – perché l’emergenza è stata significativa e il territorio ha bisogno di interventi immediati”