Blackout estivi, Cannata incontra Enel: “179 mln per la rete elettrica nel Siracusano”

Politica · L'impegno

Oltre 360 milioni di euro per potenziare e ammodernare la rete elettrica nelle province di Siracusa e Ragusa. È quanto emerso dal confronto richiesto dal deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata con i rappresentanti istituzionali di Enel, dopo i disagi registrati durante le eccezionali ondate di caldo che hanno interessato il territorio.

”I problemi vissuti da cittadini, famiglie e imprese nelle giornate più calde di luglio richiedevano risposte chiare e interventi concreti – dice -. Per questo ho chiesto un confronto diretto con i rappresentanti istituzionali di Enel, per conoscere le cause delle criticità, verificare gli interventi effettuati e soprattutto comprendere quali investimenti siano previsti per rendere la rete più moderna, efficiente e resistente“.

Durante l’incontro è stato illustrato il piano programmato da E-Distribuzione per il triennio 2026-2028, che prevede investimenti per circa 179 milioni di euro nella provincia di Siracusa e 182 milioni in quella di Ragusa.

A metà luglio la Sicilia è stata interessata da temperature eccezionali, con una media giornaliera superiore del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025 e picchi anomali sia nelle massime sia nelle minime. Una situazione che ha sottoposto le infrastrutture elettriche a una pressione straordinaria.

Le disalimentazioni sono state inizialmente contenute attraverso manovre di controalimentazione da remoto e successivamente risolte anche mediante dispositivi di rialimentazione d’emergenza. E-Distribuzione ha impiegato sul campo oltre 220 risorse operative e tecniche.

”Ho chiesto che quanto accaduto non venga considerato soltanto un evento eccezionale, ma diventi un’ulteriore spinta ad accelerare il rafforzamento della rete – prosegue il deputato -. L’obiettivo deve essere prevenire nuove criticità e garantire un servizio sempre più affidabile, soprattutto di fronte a fenomeni climatici estremi che si verificano con crescente frequenza“.

Il programma di E-Distribuzione prevede complessivamente circa 1,8 miliardi di euro di investimenti in Sicilia entro il 2028, con un incremento di circa l’80% rispetto al precedente piano triennale. Gli interventi combineranno l’ammodernamento e lo sviluppo della rete con le opere previste dal PNRR.

”Parliamo di risorse importanti – conclude Cannata – che potranno produrre benefici concreti non soltanto sulla qualità e sulla sicurezza del servizio elettrico, ma anche sull’occupazione, sulle imprese della filiera e sulla crescita economica del territorio. Continuerò a seguire l’attuazione degli interventi affinché gli investimenti annunciati si traducano rapidamente in cantieri e opere concrete per le province di Siracusa e Ragusa”.