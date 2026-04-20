Sono in corso dalle prime ore di questa mattina le operazioni di sgombero di un immobile sito in località Isola ad Augusta.

L’immobile, risalente agli anni ottanta, costituito da 5 piani, risulta in stato di totale abbandono e, nel corso degli anni, è diventato ricovero di senzatetto e cittadini extracomunitari che bivaccano all’interno, vi pernottano, ammassando svariato materiale e creando così una situazione di degrado e di insicurezza nei cittadini.

Le operazioni di sgombero, bonifica e messa in sicurezza sono dirette dal Dirigente del Commissariato di Augusta, Antonio Migliorisi, con l’impiego di agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato ed al Reparto Mobile di Catania e con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale del Comune di Augusta.