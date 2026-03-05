Ultime news

Blitz in una nota azienda operante in Sicilia e presente anche in provincia di Siracusa

Disposta la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi del Testo Unico Antimafia

Dalle prime ore di questa mattina 5 marzo, oltre 30 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo, nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, con cui è stata disposta la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, ai sensi del Testo Unico Antimafia, nei confronti di una nota azienda operante in Sicilia.

I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10:30 al Palazzo di Giustizia etneo.


