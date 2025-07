Bloccata nave partita da Siracusa diretta a Gaza per aiuti umanitari: arrestati due italiani

Sabato notte, al largo della Striscia di Gaza, la marina israeliana ha intercettato e fermato la nave Handala, appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, un’organizzazione internazionale che si batte per rompere l’assedio imposto su Gaza.

A bordo dell’imbarcazione c’erano 21 attivisti e attiviste provenienti da diversi Paesi, impegnati in una missione umanitaria per consegnare cibo e beni essenziali alla popolazione palestinese. Tra le persone arrestate ci sono anche due italiani: il professore siciliano Antonio Mazzeo e Antonio La Piccirella, originario della Puglia.





La Handala era salpata da Siracusa a metà luglio, diventando la seconda nave della flotta a tentare di raggiungere Gaza: la prima, la Madleen, era partita a giugno ed era stata anch’essa bloccata dalle forze israeliane.

La presidente di Sud Chiama Nord Laura Castelli dichiara: “Abbiamo immediatamente sollecitato il governo, chiedendo un intervento celere per la liberazione dei nostri connazionali coinvolti. La Farnesina ci ha già rassicurato di stare seguendo con attenzione la vicenda ed è in stretto contatto con il sindaco di Messina Federico Basile. Urge un’azione diplomatica tempestiva. Chiedo a tutte le forze politiche presenti in parlamento, maggioranza e opposizione, di unirsi alla nostra richiesta d’aiuto”.