Bogdan Gumeniuk è un nuovo giocatore dell’Holimpia Siracusa. Universale classe 1999, Gumeniuk arriva dal Lamezia, squadra di serie A2, con cui ha messo a segno 4 reti nella scorsa stagione, confermandosi come un giocatore solido, duttile e sempre pericoloso.

Le sue precedenti esperienze parlano chiaro: Tombesi Ortona (A2 Élite), Team Giorgione e Sammichele (Serie B). Con quest’ultima squadra ha vinto il campionato, ottenendo la promozione in A2, con partecipazione alla Final Eight. Ha giocato anche in serie A con il Mantova.