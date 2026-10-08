Bollette, in Sicilia aumenti fino al 40,6%: Catania la più cara, Siracusa la più economica

Attualità · Studio Facile.it

Oltre al caro carburante, i siciliani potrebbero dover fare i conti anche con il caro energia. Secondo l’analisi di Facile.it, se i valori saranno confermati, tra settembre e dicembre 2026 le bollette di luce e gas nelle province siciliane potrebbero aumentare tra il 37,6% di Siracusa e il 40,6% di Catania rispetto allo stesso periodo del 2025.

A fare registrare la spesa più elevata sarebbe proprio Catania, dove tra settembre e dicembre 2026 si dovrebbero mettere a budget circa 989 euro per luce e gas, con un aumento del 40,6% rispetto a settembre-dicembre 2025.

Al secondo posto si trova Ragusa, con una spesa stimata di 873 euro e un aumento del 39,5%. Segue Enna, con 862 euro (+39,9%). La classifica prosegue con Caltanissetta, dove la stima è di 838 euro (+39%), Trapani con 831 euro (+39,2%), Messina con 813 euro (+38,9%), Agrigento con 758 euro (+38,5%) e Palermo con 744 euro (+38,2%).

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In fondo alla graduatoria c’è Siracusa, dove nel periodo settembre-dicembre 2026 si spenderanno, secondo la stima, circa 706 euro per luce e gas, con un aumento del 37,6% rispetto a settembre-dicembre 2025.

L’analisi prende in considerazione i prezzi effettivi di settembre e i forward sui prezzi dell’energia elaborati da EEX per i mesi successivi, considerando contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato.

Per i quattro mesi da settembre a dicembre, il PUN, il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica, è indicato in aumento dell’84% rispetto allo scorso anno, mentre il PSV, indice di riferimento per il costo del gas, è in crescita del 135% rispetto al 2025.

Secondo Facile.it, il protrarsi della situazione di conflitto potrebbe quindi tradursi in un autunno e un inverno particolarmente pesanti sul fronte delle bollette.

«Questo è il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e confrontarla con le altre presenti sul mercato», spiegano gli esperti di Facile.it. «Passare ad una tariffa fissa, ad esempio, potrebbe essere una soluzione per mettersi al riparo dai possibili futuri aumenti, ma il consiglio è di farlo al più presto, prima che i prezzi, anche quelli bloccati, inizino a crescere».

Per la provincia di Siracusa, dunque, la stima indica una spesa di 706 euro tra settembre e dicembre 2026, con un incremento del 37,6% rispetto allo stesso periodo del 2025: il valore più basso tra le province siciliane considerate nell’analisi.