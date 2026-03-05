Bollino Rosa ONDA ETS, l’11 marzo open day sulla psoriasi all’ospedale Rizza di Siracusa

L’Asp di Siracusa aderisce all’open day sulla psoriasi, iniziativa di rilevanza nazionale promossa dalla Fondazione ONDA ETS.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse e con il patrocinio dell’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e offrire supporto concreto ai pazienti affetti da questa patologia cronica.

Nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026, l’Asp di Siracusa metterà a disposizione della popolazione i propri specialisti per l’erogazione di visite dermatologiche gratuite dedicate alla diagnosi e al trattamento della psoriasi negli ambulatori situati al primo piano del presidio ospedaliero “A. Rizza”, in viale Epipoli 72 a Siracusa, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le 12.30.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle prestazioni e nel rispetto dei protocolli organizzativi, l’accesso alle visite è subordinato alla prenotazione obbligatoria. I cittadini interessati potranno riservare il proprio appuntamento chiamando il numero telefonico 0931/724539 dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.30 e le ore 9.30, fino ad esaurimento delle disponibilità programmate.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e cura promosse dagli ospedali contraddistinti dal “Bollino Rosa”, confermando l’impegno costante dell’Asp di Siracusa nel facilitare l’accesso a percorsi clinici specialistici e nel promuovere una corretta informazione sanitaria sul territorio provinciale.