Bollo auto, attenzione alla truffa del falso sito ACI: ruba i dati della carta

Attualità · CERT-AGID

In questi giorni si parla molto di bollo auto, dopo l’esenzione per il 2027 annunciata dal governo Meloni. Riguarda le auto con potenza fino a 80 kW e anche i ciclomotori, se il proprietario non ne ha già usufruito per un’auto. Proprio sfruttando questa attenzione, circola una nuova truffa. A segnalarla è il CERT-AGID, la struttura che si occupa di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni.





Come funziona la truffa

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Secondo il CERT-AGID si tratta di una campagna di phishing che usa in modo illecito il nome, il logo e la grafica dell’Automobile Club d’Italia (ACI). I truffatori usano siti con indirizzi molto simili a quello dell’ACI, ma che non hanno niente a che fare con l’ente. Il messaggio annuncia un bollo annuale non pagato e minaccia multe, interessi di mora, fermo amministrativo e limitazioni alla circolazione, così la vittima si spaventa e paga subito.

La truffa procede per passaggi. Per prima cosa il sito chiede il codice fiscale e la targa, presentandoli come dati necessari per controllare la situazione dei pagamenti. Poi arriva una pagina di “informazioni di contatto”, dove si devono inserire nome, cognome, email, numero di telefono e indirizzo completo. Infine compare una finta schermata di pagamento di una sanzione da 15,87 euro. La schermata mostra la targa e il codice fiscale inseriti prima, per sembrare più credibile, e chiede tutti i dati della carta: intestatario, numero, scadenza e CVV.





Come difendersi

C’è un modo semplice per riconoscere la truffa. Il servizio ufficiale dell’ACI per pagare il bollo funziona solo dopo l’accesso con SPID o CIE. Il CERT-AGID avverte che una richiesta di dati personali o bancari su un sito raggiunto tramite un messaggio inatteso, senza aver fatto l’accesso con la propria identità digitale, va considerata un possibile segnale di frode.

Meno casi, ma più soldi rubati

Intanto il sindacato dei bancari Fabi ha pubblicato un’analisi basata sui dati della Polizia Postale. Dice che le truffe online non aumentano di numero, ma rendono sempre di più a chi le mette in atto.

Nel 2025 le frodi informatiche hanno fruttato ai truffatori 269 milioni di euro. Nel 2024 erano stati 229,1 milioni: in un solo anno c’è stato un aumento del 17,4%, quasi 40 milioni in più. La crescita va avanti da anni: 152,9 milioni nel 2022, 177,4 nel 2023, 229,1 nel 2024 e 269 nel 2025. In quattro anni sono stati rubati oltre 828 milioni di euro e le somme sottratte ogni anno sono cresciute del 75,9%.

Il numero dei casi, invece, è rimasto quasi fermo. Nel 2025 gli episodi sono stati 27.085, contro i 27.182 dell’anno prima, cioè lo 0,4% in meno. Dal 2022 i casi sono cresciuti di circa il 10%, mentre il denaro rubato è quasi raddoppiato. Vuol dire che ogni truffa porta via in media molto più di prima.