Bomba d’acqua su Siracusa: strade allagate e auto in panne, disagi in città

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Siracusa questa mattina, poco dopo le 11, provocando numerosi disagi alla circolazione e in diversi quartieri della città. In pochi minuti a causa dei violenti rovesci le strade si sono trasformate in vere e proprie fiumare, con tombini saltati, marciapiedi sommersi e alcune auto rimaste in panne a causa dell’improvviso allagamento.

La Protezione civile regionale aveva già diramato per oggi un’allerta gialla, prevedendo la possibilità di rovesci e temporali anche di forte intensità su gran parte della Sicilia. Da Nord a Sud della città si segnalano strade totalmente allagate con ovvie conseguenze per il traffico veicolare.

Secondo le previsioni meteo, la perturbazione dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.