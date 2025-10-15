Bonarrivo e Vaccarella sul podio al Trofeo Italia di Bari: ottimi risultati per il Centro Sportivo Siracusano

Si è concluso il Trofeo Italia Bari 2025 per la classe Esordienti b (u15). Gli atleti dell’A.S.D Centro sportivo Siracusano sono riusciti a conquistare un 2° posto con Andrea Bonarrivo nella -46kg e un 3° posto con Sofia Vaccarella nella -52kg, Gianmarco Di Pace nella -55kg non riesce a conquistare nessun posizionamento ma farà tesoro dell’esperienza passata.

Sofia Vaccarella e Andrea Bonarrivo da ora saranno in preparazione per il campionato italiano A1, visto la qualificazione di diritto tramite il ranking. Invece Gianmarco Di Pace nonostante fuori da due gare nella categoria 50 Kg rientra ancora nella Top 10 di categoria e potrebbe riuscire a staccare il pass per i campionati italiani A1.

Sicuramente gli atleti aretusei potranno ritornare orgogliosi dei risultati ottenuti ma consapevoli che possono raggiungere obiettivi ancora piu alti. I tecnici Roberto Dell’Aquila e Cristian Di Caro sono già a lavoro per portare i ragazzi nella loro migliore forma atletica per affrontare la gara più importante dell’anno che si terrà a dicembre al PalaPellicone di Roma.