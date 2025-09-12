Bonfanti nuovo Presidente del Cumo di Noto, Pippo Gennuso e Ferdinando Messina: “nomina meritata”

Pippo Gennuso e Ferdinando Messina della direzione provinciale di Forza Italia si congratulano con il segretario Corrado Bonfanti per la nomina a Presidente del Cumo di Noto. “Ci congratuliamo vivamente con Corrado Bonfanti per la sua nomina a Presidente del Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale (CUMO), un incarico che riconosce il suo impegno e la sua autorevolezza nel territorio.”

Pippo Gennuso e Ferdinando Messina parlano di una nomina attesa da tempo, “frutto del percorso amministrativo – dichiara l’on. Pippo Gennuso – svolto con serietà e competenza da Bonfanti come sindaco di Noto“. Ferdinando Messina riconosce determinante il ruolo di Bonfanti in occasione delle ultime elezioni regionali, grazie al quale è stato possibile ottenere il seggio alle scorse regionali.

“Siamo certi – concludono Gennuso e Messina – che, grazie alla sua guida, il Cumo potrà rafforzare il proprio ruolo strategico nella formazione universitaria e nello sviluppo culturale e sociale dell’area sud-orientale della Sicilia.”