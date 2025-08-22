Bonifica e messa in sicurezza alla Fanusa: la richiesta del comitato “Siracusa rialzati”

Il Comitato civico “Siracusa Rialzati” lancia un appello urgente alle autorità locali, esposto per un immediato intervento di bonifica e messa in sicurezza della zona della Fanusa (varco 1 Plemmirio). La segnalazione, supportata da prove fotografiche e video (che vi alleghiamo), è stata inviata alle autorità competenti tramite un esposto formale inviato via Pec al sindaco di Siracusa e al Comandante della Capitaneria di Porto.

L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di una turista francese, che ha documentato l’inaccettabile stato di degrado di un’area molto frequentata da famiglie e bambini. Le foto e i video mostrano discariche abusive di materiali di vario genere, inclusi rifiuti ingombranti e tanta vegetazione secca, accumulate a pochi metri dal residence, dal parco giochi per bambini e dalla spiaggia.





“Siracusa non può permettersi di mostrare un’immagine di tale degrado – dichiara Marie Fidotta, francese residente a Siracusa che ha raccolto la segnalazione della turista francese Joël Estienne – È inaccettabile che una zona di grande valore naturalistico e turistico, frequentata ogni giorno da residenti e turisti, sia stata trasformata in una discarica a cielo aperto. La situazione è gravissima e l’elevatissimo rischio di incendio, data la presenza di materiale altamente infiammabile, mina la sicurezza pubblica e privata”.

Il Comitato “Siracusa Rialzati” chiede un intervento immediato e risolutivo da parte degli enti preposti per la rimozione dei rifiuti e per l’avvio di un piano di sorveglianza e prevenzione che impedisca il ripetersi di simili episodi.