Bonificati due ordigni risalenti alla Seconda guerra mondiale. Operazione coordinata dalla Prefettura di Siracusa

Nella giornata odierna, sotto il coordinamento della Prefettura di Siracusa, si sono svolte con successo le operazioni di bonifica e brillamento di ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nei fondali antistanti le spiagge di “Gallina” e “Gelsomineto”.

Gli ordigni, individuati in mare, sono stati recuperati dai sommozzatori del Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare e successivamente consegnati al 4° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, incaricato della neutralizzazione.

Le operazioni di trasporto e brillamento si sono svolte in massima sicurezza presso una cava situata nelle vicinanze, con il supporto operativo di un funzionario dell’Ufficio di Protezione civile della Prefettura di Siracusa, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale.

Classificate come “attività complesse”, le operazioni si sono concluse positivamente alle ore 11:30.

Il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, esprime un sentito ringraziamento a tutte le amministrazioni civili e militari coinvolte, per la professionalità e l’impegno dimostrati, sottolineando con soddisfazione l’elevato livello di cooperazione interistituzionale che ha garantito il pieno successo dell’intervento.