Bonifiche delle micro discariche a Priolo, inasprite le sanzioni

Verranno bonificate oggi le micro-discariche abusive presenti a Priolo Gargallo, causate da un conferimento di rifiuti non conforme da parte dei cittadini e da un comportamento incivile che danneggia il territorio.

L’Amministrazione comunale ha già avviato le procedure di sanzione nei confronti dei condomini responsabili delle micro-discariche. Contestualmente, si sta procedendo ad inasprire le sanzioni, che passeranno da 50 a 500 euro.

“Non siamo più disposti a tollerare – affermano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Biamonte – chi non rispetta l’ambiente e contribuisce ad aumentare i costi di conferimento in discarica, che ricadono sull’intera collettività. Ricordiamo ai condomini che nei carrellati devono essere conferiti esclusivamente i rifiuti previsti dal calendario della raccolta differenziata. Ringraziamo sinceramente tutti i cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti e condanniamo con fermezza i comportamenti incivili di chi sporca e deturpa il nostro paese”.