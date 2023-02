Bonus 110%. Auteri (FdI): “la Regione potrebbe acquisire i crediti dalle banche”

Nei prossimi giorni il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, verificherà la fattibilità della proposta di una norma con la quale si potrebbe procedere allo sblocco dei crediti relativi al 110% sulla falsariga della dei provvedimenti che in questi giorni stanno avviando altre regioni come la Sardegna e la Basilicata.

La strada percorribile sarebbe quella di acquisire i crediti delle banche direttamente dalla Regione per essere poi compensati in fase di pagamento dei tributi stessi, calcolando già a monte l’importo massimo compensabile e rispettando la circolare dell’agenzia delle entrate, il tutto in virtù del fatto che la norma nazionale non esclude le Regioni dai soggetti che possono acquisire i crediti.

“È senza dubbio urgente – le parole di Auteri – intervenire su questa materia che rischia di compromettere quanto di buono è derivato dai vari meccanismi di agevolazione Nazionali e Regionali, penso alle innumerevoli aziende edili che non riescono a rendere liquidi i propri crediti ma penso anche ai lavoratori del settore edile e a tutti i cittadini che si trovano impantanati nei meccanismi dei bonus”.