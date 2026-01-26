Bonus 2026: quali restano, quali cambiano e quali spariscono

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il Governo ha ridefinito il quadro dei bonus e delle agevolazioni fiscali destinati a famiglie e singoli cittadini. Alcune misure sono state confermate, altre rimodulate, mentre diversi incentivi non saranno più disponibili.

Secondo la lista aggiornata elaborata da Assoutenti, il 2026 si apre con un mix di sostegni economici che interessano energia, casa, famiglia, istruzione e welfare.

Bonus sociali energia e gas confermati

Resta attivo il bonus sociale energia, un aiuto economico che parte da 146 euro annui, variabile in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Possono beneficiarne le famiglie con Isee fino a 9.350 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Confermato anche il bonus sociale gas, il cui importo dipende dal numero dei componenti, dai consumi e dalla zona climatica. I contributi vanno da 39,16 euro fino a oltre 156 euro annui nelle aree più fredde. Per accedere è necessario presentare la Dsu e un’attestazione Isee valida.

Energia elettrica per disagio fisico

Rimane operativo il bonus elettrico per disagio fisico, indipendente dall’Isee, destinato a persone affette da gravi patologie o che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita. Lo sconto può arrivare fino a 463 euro annui, in base alla potenza del contatore.

Casa: ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus

Per il 2026 è confermata la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie sulla prima casa. Dal 2027 l’aliquota scenderà al 36%.

Restano in vigore anche ecobonus e sismabonus, con detrazioni al 36% o al 50%, per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica degli edifici.

Confermato inoltre il bonus mobili ed elettrodomestici, con detrazione Irpef del 50% fino a 5.000 euro di spesa, legata a lavori di ristrutturazione.

Aiuti alle famiglie: carte, figli e istruzione

Torna nel 2026 la Carta “Dedicata a te”, un contributo da 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, destinato alle famiglie con Isee fino a 15.000 euro.

Resta attiva anche la Carta acquisti, con un contributo da 80 euro per over 65 e famiglie con bambini sotto i tre anni, con Isee inferiore a 8.230,81 euro.

Confermato il bonus nuovi nati: 1.000 euro per ogni nascita, adozione o affido dal 1° gennaio 2025, per famiglie con Isee sotto i 40.000 euro.

Asili nido e mamme lavoratrici

Rinnovato il bonus asili nido, che nel 2026 include anche i micronidi. L’importo varia da 1.500 a 3.600 euro in base all’Isee.

Sale a 60 euro mensili il bonus mamme lavoratrici, per un totale di 720 euro annui, esentasse, destinato a madri con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro.

Scuola e salute

Attivo il bonus libri scolastici per studenti delle scuole superiori con Isee inferiore a 30.000 euro, e il contributo da 1.500 euro per le famiglie che scelgono scuole paritarie.

Confermato anche il bonus psicologo, con importi fino a 1.500 euro, modulati in base all’Isee.

Bonus cancellati nel 2026

Tra le misure non più attive figurano:

Superbonus edilizio, salvo casi specifici;

Bonus barriere architettoniche;

Bonus sport per i minori;

Carta Cultura e Carta del Merito (in attesa della nuova Carta Valore Cultura dal 2027);

Bonus colonnine di ricarica elettrica.