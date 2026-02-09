Bonus animali domestici 2026: come funziona, a chi spetta e come richiederlo

Il bonus animali domestici 2026 è un aiuto economico pensato per sostenere gli over 65 che affrontano spese veterinarie per i propri animali da compagnia. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2024, resta attiva dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed è gestita direttamente dalle Regioni, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Cos’è il bonus animali domestici 2026

Si tratta di un contributo economico destinato a coprire parte delle spese veterinarie sostenute per animali detenuti a fini privati e non commerciali. L’importo del rimborso può variare, indicativamente, tra i 200 e i 300 euro l’anno, in base alle decisioni della Regione di residenza e alle risorse disponibili.

A chi spetta il bonus

Il bonus è riservato a chi possiede tutti i seguenti requisiti:

-età pari o superiore a 65 anni;

-Isee inferiore a 16.215 euro;

-spese veterinarie documentate e tracciabili;

-possesso di animali da compagnia regolarmente registrati;

-residenza in una Regione che ha attivato la misura.

Quali animali rientrano nel bonus

Rientrano tra gli animali da compagnia o d’affezione quelli tenuti principalmente per compagnia, diletto o scopi sociali e terapeutici, come cani, gatti e furetti, ma anche uccelli, roditori e rettili. Gli animali devono essere iscritti al SINAC, il Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia, operativo dal 2025, con microchip obbligatorio, secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute.

Spese veterinarie ammesse

Il contributo può essere richiesto per:

-visite veterinarie di controllo o specialistiche;

-interventi chirurgici necessari;

-esami di laboratorio;

-spese di degenza e anestesia;

-farmaci veterinari prescritti.

Spese escluse dal bonus

Non sono invece rimborsabili:

alimenti per animali, anche se dietetici;

accessori (cucce, guinzagli, giochi, lettiere);

servizi estetici o di addestramento;

acquisto dell’animale.

Come presentare domanda

La richiesta del bonus animali domestici 2026 va presentata alla Regione di residenza, seguendo le modalità stabilite localmente. In genere, nella domanda occorre allegare:

-codice del microchip dell’animale;

-attestazione Isee in corso di validità;

-copia delle fatture o ricevute delle spese veterinarie sostenute.

Le domande vengono valutate in ordine di arrivo, fino all’esaurimento delle risorse.

Fondi disponibili

Il finanziamento previsto dal Governo ammonta a:

-250 mila euro per il 2024;

-237 mila euro per il 2025;

-237 mila euro per il 2026,

da distribuire su una platea stimata di circa 2,2 milioni di over 65.