Bonus bollette 115 euro nel 2026: a chi spetta e come ottenerlo

Saranno circa 2,64 milioni di italiani i beneficiari del bonus bollette 115 euro previsto per il 2026. La misura, introdotta con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 febbraio, punta a sostenere le famiglie più vulnerabili di fronte all’aumento dei costi energetici.

A chi spetta il bonus bollette 115 euro

Il contributo è destinato ai nuclei familiari con redditi più bassi. In particolare, spetta a chi ha un Isee annuo fino a circa 10 mila euro (con massimo tre figli a carico), soglia che sale a 20 mila euro per le famiglie con almeno quattro figli.

Fino a 315 euro complessivi

Il nuovo bonus da 115 euro non sostituisce quello già esistente, ma si aggiunge ad esso. Il contributo base può arrivare fino a 200 euro, rendendo le due misure cumulabili. Nel 2026, quindi, il sostegno complessivo sulle bollette potrà raggiungere i 315 euro annui.

Come ottenere il bonus

Non sarà necessario presentare alcuna domanda. Il bonus verrà riconosciuto automaticamente grazie a una delibera dell’ARERA, che definirà modalità e tempi di erogazione. Al momento, però, non è ancora stata indicata una data precisa per l’attuazione.

Sconto aggiuntivo fino a 60 euro

Il decreto prevede inoltre uno sconto volontario di almeno 60 euro, applicato direttamente dai fornitori di energia. Questo beneficio è destinato alle famiglie con Isee fino a 25 mila euro, che restano escluse dal bonus sociale base.

Un aiuto contro il caro energia

La misura rappresenta un ulteriore intervento per contrastare il caro bollette e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie italiane, in un contesto ancora segnato da costi energetici elevati.