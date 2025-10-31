Bonus mamme lavoratrici: al via le domande. Civitalia offre assistenza nella compilazione

È possibile presentare domanda per ottenere il Bonus Mamme Lavoratrici, un contributo economico di 40 euro mensili riconosciuto alle lavoratrici con almeno due figli, che verrà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (o, al più tardi, entro febbraio 2026).

Il bonus, destinato a sostenere concretamente le famiglie e incentivare l’occupazione femminile, è rivolto sia alle lavoratrici dipendenti – pubbliche e private, con esclusione del lavoro domestico – sia alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Le domande devono essere inoltrate entro il 7 dicembre 2025. Per chi maturerà i requisiti in un momento successivo, sarà possibile presentare la richiesta entro il 31 gennaio 2026.

Civitalia, presente con i propri uffici a Siracusa (via Italia 22), Priolo Gargallo (via dei Castel Lentini 127) e Melilli (Piazza Crescimanno 4), offre assistenza completa nella verifica dei requisiti e nella compilazione della domanda.

Il servizio è disponibile su appuntamento o accedendo direttamente presso le filiali, dove il personale qualificato di Civitalia fornirà supporto gratuito e personalizzato a tutte le mamme interessate.

Per informazioni è possibile contattare Civitalia al numero 3519001347. Un’opportunità concreta per le famiglie e un segno di attenzione verso chi ogni giorno concilia lavoro e maternità: come sempre, Civitalia è al fianco dei cittadini.