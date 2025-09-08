Boom di presenze a Melilli per la tre giorni “Pititti, Pititteddi e Liccumarei”

Si è conclusa con un bilancio più che positivo la sagra “Pititti, Pititteddi e Liccumarei”, che ha animato con colori, sapori e spettacoli la suggestiva Piazza San Sebastiano di Melilli durante il fine settimana appena trascorso, dal 5 al 7 settembre.

La manifestazione, promossa e patrocinata dal Comune di Melilli, ha registrato un’affluenza straordinaria, confermandosi come perfetto apripista di uno dei periodi più attesi e partecipati del Territorio, quello delle Sagre melillesi: migliaia i visitatori che hanno affollato il Centro storico, attratti dalla ricca proposta gastronomica, con la degustazione delle tipiche specialità locali preparate secondo le antiche ricette della tradizione.





Non solo gusto, ma anche intrattenimento di qualità: il programma ha previsto ogni sera spettacoli musicali e cabarettistici che hanno coinvolto il pubblico di ogni età, contribuendo a creare un clima di festa, convivialità e valorizzazione delle radici culturali del territorio: l’ottima riuscita dell’evento è frutto della sinergia tra amministrazione comunale, associazioni locali, produttori e cittadini, che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di un evento che ha saputo coniugare tradizione e intrattenimento.

Dopo il successo della prima sagra, Melilli si prepara ora ad accogliere un nuovo appuntamento imperdibile: la sagra “Do Cudduruni a Miliddisa”, che si terrà dal 12 al 14 settembre in Piazza Umberto.

Anche in questo caso, il cuore del Centro storico sarà teatro di tre giorni di festa, dedicati a uno dei prodotti più amati della cucina locale: il cudduruni, protagonista di una rassegna gastronomica che ne celebrerà gusto e varietà.

Il programma degli spettacoli prevede: giovedì 12 settembre: grande apertura con l’esibizione del gruppo musicale Bellamorea, presentato dal noto conduttore Ruggero Sardo, Venerdì 13 settembre: risate assicurate con lo spettacolo comico “Massimo Spata – Luciano Fraita Show”, domenica 14 settembre: gran finale con “Sicilia in festa”, condotto da Diego Caltabiano, con le esibizioni di Alfio Russo, Pandolfo e del duo musicale Romano Bros.

La sagra “Do Cudduruni a Miliddisa” si inserisce all’interno di una più ampia strategia di promozione turistica, culturale e gastronomica messa in campo dall’Amministrazione Comunale di Melilli, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del Territorio e rafforzare il senso di Comunità attraverso eventi di qualità, accessibili e coinvolgenti.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti: cittadini, visitatori e turisti sono attesi numerosi per vivere insieme un altro fine settimana all’insegna della tradizione, del divertimento e del gusto.