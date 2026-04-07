Boom di presenze per la Settimana Santa a Melilli

Grande partecipazione a Melilli per i riti della Settimana Santa, che hanno richiamato migliaia di cittadini e visitatori nel centro storico della cittadina. Un successo significativo che conferma il forte legame tra tradizione religiosa e identità locale, oltre alla crescente capacità attrattiva del territorio.

Particolarmente sentiti i momenti del Venerdì Santo, con la solenne processione, e della Domenica di Pasqua, caratterizzata dai suggestivi riti dell’“N’Contru” e della “Spartenza”, che hanno coinvolto un pubblico numeroso e partecipe.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Carta, che ha sottolineato come l’evento rappresenti non solo un appuntamento religioso di grande valore, ma anche un’importante occasione di promozione per il territorio.

Parallelamente, l’amministrazione comunale guarda allo sviluppo futuro della città, puntando sul rilancio del centro storico e sull’attrazione di nuove attività imprenditoriali. Tra gli obiettivi principali vi è infatti la creazione di nuove start-up e imprese locali, in grado di contribuire alla crescita economica e sociale della comunità.

In quest’ottica, sono già previsti interventi per un valore complessivo di circa un milione di euro. I lavori riguarderanno in particolare via Iblea, dove sarà realizzata una nuova pavimentazione pedonale, piazza Crescimanno, che verrà arricchita con fontane artistiche, e piazza Monsignor Giardina, destinata a trasformarsi in un moderno padiglione per eventi culturali e mostre.

Un piano di interventi che punta a coniugare tradizione e innovazione, valorizzando il patrimonio storico e culturale di Melilli e rendendo il centro cittadino sempre più attrattivo per residenti, visitatori e nuovi investimenti.