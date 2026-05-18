Borgata Botanica, il quartiere Santa Lucia di Siracusa fiorisce grazie alla cura dei suoi residenti

La bellezza vitale delle piante per rigenerare il tessuto urbano e sociale: con questo spirito si è chiusa la prima edizione di “Borgata Botanica”, il concorso dedicato al verde urbano nato per valorizzare il quartiere della Borgata Santa Lucia. L’iniziativa, realizzata da MetaBorgata APS con il patrocinio gratuito del Comune di Siracusa, ha puntato a stimolare la partecipazione attiva dei residenti, invitandoli a prendersi cura dei luoghi che abitano per trasmettere un messaggio di tutela del bene comune.

La giuria di esperti — composta da Carmela Pupillo, Roberto Gallo, Fabio Morreale e Giorgia Grillo — ha selezionato i vincitori dopo aver visitato i vari allestimenti, valutandone l’armonia e l’impatto estetico.

Il primo premio di 250 euro è stato assegnato a Sergio Spampinato (via Privitera 9). La giuria ha premiato all’unanimità la qualità della sua composizione, capace di creare un dialogo visivo tra il marciapiede e il cortile interno, restituendo luce a una strada poco transitata.

Al secondo posto si è classificata Gabriella Salvi (via Padova 35), che ha ricevuto 100 euro per il suo balcone ricco di fiori colorati che spicca su una facciata in attesa di ristrutturazione, simbolo di una “cura che non molla mai”. Il terzo premio (una visita con degustazione alle Cantine Pupillo) è andato a Vittoria Barone (via Agatocle 45), il cui balcone è stato lodato per l’armonioso mix di piante rampicanti e ceramiche colorate.

Oltre ai premi principali, una menzione speciale è andata all’allestimento de “Le Tele di Aracne” in via Bainsizza, presidio attivo del Comune e sportello di ascolto per i residenti.

L’iniziativa non è stata solo una competizione estetica, ma un modo per allargare la rete di comunità e riflettere sul futuro del quartiere. I partecipanti hanno espresso il desiderio di una Borgata più vivibile, auspicando che la recente riqualificazione di via Agatocle possa presto estendersi al resto della zona con nuovi viali alberati e aiuole curate.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno: gli organizzatori promettono una seconda edizione ancora più partecipata e ricca di premi, continuando a coltivare il legame tra cittadini e territorio.