Borrometi, Fnsi e Ordine dei Giornalisti assolti: Pino Guastella condannato per lite temeraria

Nessuna diffamazione, ma anzi una condanna per lite temeraria nei confronti di chi aveva promosso la causa civile. È questo l’esito del giudizio avviato dal giornalista Pino Guastella, che si era ritenuto diffamato e denigrato dalle dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa e aveva citato in tribunale il giornalista Paolo Borrometi, il suo avvocato Fabio Repici, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, la segretaria generale e il presidente della Fnsi, Alessandra Costante e Vittorio Di Trapani, oltre all’ex presidente della Federazione nazionale della stampa Giuseppe Giulietti.

Guastella aveva chiesto a ciascuno dei convenuti un risarcimento di 50 mila euro, oltre alla rimozione dalla rete dei contenuti ritenuti diffamatori. Ma il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 aprile 2026 firmata dalla giudice Antonella Di Tullio, ha rigettato tutte le domande dell’attore, ritenendo che le dichiarazioni contestate rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

La vicenda trae origine dalla conferenza stampa tenuta il 26 luglio 2023 nella sede della Fnsi, convocata per esprimere solidarietà a Paolo Borrometi dopo il decreto di citazione a giudizio emesso in un procedimento penale che riguardava un presunto “disegno criminoso” finalizzato a diffamare lo stesso Borrometi.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, dall’esame del file audio e video della conferenza emerge che tutti i partecipanti intervenuti si sono limitati a illustrare la gravità delle condotte descritte nel decreto di citazione a giudizio, attenendosi ai fatti così come risultavano dagli atti giudiziari.

Per il Tribunale, i convenuti hanno ritenuto legittimamente che quei fatti, nella loro oggettività, configurassero una vera e propria “macchina del fango” finalizzata a screditare Borrometi, e che ciò giustificasse pienamente la convocazione di una conferenza stampa a sua tutela.

La giudice ha quindi escluso qualsiasi contenuto diffamatorio nelle dichiarazioni rese, rilevando che i convenuti si sono attenuti al criterio di fedeltà nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, richiamando più volte l’origine giudiziaria dei fatti narrati.

Non solo. Il Tribunale ha ritenuto che l’azione giudiziaria promossa contro Borrometi, il suo legale e i rappresentanti di Fnsi e Ordine dei Giornalisti integrasse anche gli estremi della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile. In sostanza, la parte soccombente è stata ritenuta aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Da qui la condanna per lite temeraria, con l’obbligo per Guastella di pagare, oltre alle spese di lite e agli interessi, anche 4 mila euro in favore della Cassa delle ammende. A difendere in giudizio la Fnsi è stato l’avvocato Bruno Del Vecchio, del foro di Roma.

A commentare la decisione è stato lo stesso Paolo Borrometi, che oggi è rappresentante per la Legalità della Fnsi: “Questa sentenza riafferma la verità sulle sofferenze patite in questi anni da me e dalla mia famiglia”. Borrometi ha poi ringraziato Alessandra Costante, Vittorio Di Trapani, Carlo Bartoli, Giuseppe Giulietti e i propri avvocati per il sostegno ricevuto.

La sentenza segna dunque un punto fermo in una vicenda che intreccia libertà di stampa, diritto di critica e tutela della reputazione, con un esito che ribalta completamente l’impianto dell’azione civile promossa dal giornalista del Diario 1984.