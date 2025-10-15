Borsa di studio Turi Volante a una studentessa del liceo Gagini di Siracusa

Nell’aula magna dell’I.I.S.S. “Antonello Gagini” di Siracusa, in Via Piazza Armerina si è svolta la cerimonia di consegna della sesta borsa di studio del valore di 5.000 euro intitolata all’artista Turi Volanti, finalizzata a incentivare la prosecuzione degli studi per gli alunni meritevoli del Liceo Artistico.

Quest’anno l’alunna meritevole destinataria è Erica Zagra della sezione Figurativo grafico-pittorico, valente artista e pianista.

Si tratta di un evento straordinario per la città in quanto, l’artista floridiano Turi Volanti ha voluto riservare un’attenzione particolare agli alunni meritevoli del Liceo Artistico di Siracusa donando alla scuola € 50.000 indirizzate a incentivare gli studi degli studenti dell’istituzione scolastica. Inoltre l’artista ha donato all’Istituto Gagini numerose opere d’arte per l’arricchimento della pinacoteca della scuola. Così l’artista ha voluto lasciare questo mondo dando un ultimo sguardo ai giovani e dedicando a loro un’attenzione particolare.

Turi Volanti è stato uno dei più vivaci animatori culturali di questo estremo lembo della Sicilia orientale, fondando fra gli anni settanta e gli anni novanta, giornali e riviste di grande spessore culturale come Acquaforte, Climiti, Anapos. Turi Volanti ha scritto e pubblicato tantissimo, in prosa e in poesia. Nella sua opera permane un rapporto tra arte e letteratura, in cui la parola reca all’immagine ciò che l’immagine custodisce della parola: quel comune mistero dell’origine che non cessa di aver luogo ogni qual volta qualcosa diviene dicibile o visibile.

L’evento è stata anche l’occasione per fare il punto sui concorsi dedicati agli artisti e agli scrittori. Si invitano tutti gli interessati a partecipare all’evento aperto al pubblico.