Il Comune di Priolo Gargallo assegnerà anche quest’anno borse di studio comunali agli studenti meritevoli residenti a Priolo. “L’obiettivo – fa sapere il sindaco Pippo Gianni – è di aiutare le famiglie, che devono sostenere spese notevoli per far studiare i propri figli. Al contempo intendiamo incentivare la cultura e premiare l’impegno costante dei giovani verso gli studi”.

Sul sito del Comune sono pubblicati gli avvisi e i moduli per presentare istanza. 20 borse di studio da 250 euro l’una saranno assegnate agli studenti con diploma di licenza media inferiore conseguito nell’anno scolastico 2024/2025, con voto finale da 7/10 a 10/10; 30 borse di studio da 333 euro agli studenti con diploma di maturità, votazione compresa da 70 a 100 centesimi ed età non superiore a 25 anni. 20 borse di studio andranno a studenti universitari con laurea di 1° o 2° livello o laurea specialistica vecchio ordinamento, presso qualsiasi Università italiana; 10 borse di studio da 700 euro saranno assegnate a laureati di età non superiore a 35 anni, con laurea di 1° livello comprendente i 3 anni di studi; 10 borse da 900 euro per laureati, con laurea di 2° livello o specialistica vecchio ordinamento, con una votazione minima di 98 su 110. Il conseguimento della lode costituisce diritto di precedenza in graduatoria.

Borse di studio anche per gli studenti universitari che frequentano Atenei italiani fuori città. L’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni lo scorso anno ha incrementato le somme, con la distinzione del territorio, per venire incontro ai costi maggiori sostenuti dalle famiglie di giovani che studiano fuori dalla Sicilia. 400 euro andranno agli iscritti, nell’anno accademico 2024/2025, ad Atenei ubicati entro la provincia di Siracusa; 1000 euro per gli studenti che frequentano Atenei oltre la provincia ed entro la regione Sicilia; 2000 euro per gli studenti che frequentano Atenei oltre la Sicilia ed entro il territorio italiano.

Tutte le domande dovranno essere presentate entro il 27 febbraio 2026.