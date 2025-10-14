Bosco delle Troiane, città e natura per un futuro sostenibile: il dibattito a Siracusa

Partendo dal saggio di Stefano Mancuso, “Fitopolis. La città vivente” (2023), che affronta la crisi della città moderna come nicchia abitativa della specie umana e propone una visione in cui natura e uomo convivono in equilibrio, si terrà a Siracusa un incontro dedicato al rapporto tra ambiente urbano e sostenibilità.

L’appuntamento è per sabato alle 17.30 alla libreria NeaPolis, dove Michele Mangiafico e Giuseppe Vitale animeranno una conversazione aperta al pubblico. Il dibattito partirà dal concetto di città “vivente” proposto da Mancuso per attraversare il “guado amministrativo” che va dalla gestione del verde pubblico fino all’impegno crescente verso la forestazione urbana.

Durante l’incontro si parlerà anche delle criticità dell’attuale appalto del verde cittadino, dell’applicazione della legge 10 del 2013 e dello stato di salute del Bosco delle Troiane, uno dei polmoni verdi più importanti della città.

A introdurre i lavori sarà Annalisa Sansalone.