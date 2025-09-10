Bosco: “Priolo accolga i palestinesi”

Ventimila bambini sono stati uccisi in 23 mesi di guerra. Ventimila bambini. Tantissimi sono anche quelli rimasti orfani. Quanto sta avvenendo in questi mesi nella striscia di Gaza è disumano e vergognoso.

“Nessuno di noi, dinanzi a questa barbarie, può girare la testa dall’altra parte”, così in una nota Christian Bosco proponendo al Comune di Priolo di accogliere bambini palestinesi.

“Bisogna creare subito dei corridoi umanitari e i comuni, in questo, devono avere un ruolo propulsivo e di primo piano. Non possiamo limitarci a meri proclami, ad approvare mozioni inutili o ad appendere lenzuoli bianchi nei municipi. È necessario fare di più. Dobbiamo salvare, con tutti i mezzi a nostra disposizione, questi poveri bambini (la cui unica colpa è di essere nati in una Terra martoriata da anni di conflitti). – spiega – Priolo Gargallo, che è un comune ricco, si faccia promotore di iniziative volte all’accoglimento di questi giovani, collabori con la Prefettura di Siracusa e i ministeri competenti per creare dei corridoi umanitari e stipuli delle convenzioni con le associazioni e le comunità che si occupano dell’integrazione degli stranieri e della tutela dei minori e dei diritti umani.”

Bosco invito il sindaco “a convocare al più presto una riunione con gli altri sindaci della Provincia, con il Prefetto e con le associazioni/organizzazioni non governative che in questi mesi stanno portando aiuti a Gaza. Noi socialcattolici abbiamo l’obbligo di darci da fare, di proporre iniziative e di metterci la faccia.

Al riguardo, voglio ricordare quanto disse il presidente Sandro Pertini: “L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire”.