Guerra gaza

Bosco: “Priolo accolga i palestinesi”

"Nessuno di noi, dinanzi a questa barbarie, può girare la testa dall'altra parte", così in una nota Christian Bosco

Ventimila bambini sono stati uccisi in 23 mesi di guerra. Ventimila bambini. Tantissimi sono anche quelli rimasti orfani. Quanto sta avvenendo in questi mesi nella striscia di Gaza è disumano e vergognoso.

“Nessuno di noi, dinanzi a questa barbarie, può girare la testa dall’altra parte”, così in una nota Christian Bosco proponendo al Comune di Priolo di accogliere bambini palestinesi.

“Bisogna creare subito dei corridoi umanitari e i comuni, in questo, devono avere un ruolo propulsivo e di primo piano. Non possiamo limitarci a meri proclami, ad approvare mozioni inutili o ad appendere lenzuoli bianchi nei municipi. È necessario fare di più. Dobbiamo salvare, con tutti i mezzi a nostra disposizione, questi poveri bambini (la cui unica colpa è di essere nati in una Terra martoriata da anni di conflitti). – spiega – Priolo Gargallo, che è un comune ricco, si faccia promotore di iniziative volte all’accoglimento di questi giovani, collabori con la Prefettura di Siracusa e i ministeri competenti per creare dei corridoi umanitari e stipuli delle convenzioni con le associazioni e le comunità che si occupano dell’integrazione degli stranieri e della tutela dei minori e dei diritti umani.”

Bosco invito il sindaco “a convocare al più presto una riunione con gli altri sindaci della Provincia, con il Prefetto e con le associazioni/organizzazioni non governative che in questi mesi stanno portando aiuti a Gaza. Noi socialcattolici abbiamo l’obbligo di darci da fare, di proporre iniziative e di metterci la faccia.
Al riguardo, voglio ricordare quanto disse il presidente Sandro Pertini: “L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire”.


