Botta e risposta in Consiglio comunale a Priolo. Musumeci: “zero attività per 1682 euro mensili”. Limeri: “rettifichi o denuncio”

Botta e risposta in Consiglio comunale tra Mariangela Musumeci e la presidente dell’assise di Priolo, Federica Limeri. La prima, con un post sui social, accusa la seconda di guadagnare troppo lavorando poco, la seconda diffida a rettificare e… insomma. Il caos che regna nel Comune dell’hinterland è totale.

“A Priolo fare il presidente del Consiglio di è un impegno a 360 gradi”: zero attività per euro 1682,27 mensili – attacca Musumeci -. Quante persone conoscete che per non fare praticamente niente percepiscono 1782,27 euro. A Priolo accade anche questo. Al presidente del Consiglio, per il mese di gennaio 2026, è stata liquidata un’indennità di funzione, senza aver fatto nulla. Solo il 27 gennaio, “costretti” dall’arrivo del commissario, è stata convocata una conferenza dei capigruppo per una proposta di delibera, che ha totalmente messo in confusione il presidente, che incalzata dai legittimi dubbi della collega Patrizia Arangio, ha dimostrato di essere ignara degli effetti della mancata approvazione della delibera. La conclusione? Delibera ritirata, ma non certo per l’efficienza del presidente, che non esercita il ruolo di tutela dei consiglieri”

La presidente Limeri sottolinea come la collega abbia scelto di diffondere sui social un estratto parziale e distorto della determina che riguarda la sua indennità di funzione, accompagnandolo con accuse infondate e contrattacca: “ha voluto far credere che percepisca uno stipendio di 1.782,27 euro e insinuare che non svolga alcuna attività. Questo attacco non riguarda solo una cifra, ma mette in discussione la mia dedizione e il mio lavoro. Voglio essere chiara: quei numeri non raccontano la verità. La determina ufficiale, consultabile da chiunque, stabilisce un’indennità lorda di 1.500 euro, circa 1.100 euro netti mensili. Si tratta di un attacco mirato a screditare una persona e un ruolo che ho sempre svolto con onestà e passione. Mi sconcerta ancor di più vedere come questo tentativo di strumentalizzazione abbia trovato consenso tra altri consiglieri che, con un semplice “mi piace”, hanno contribuito a rafforzare una falsità. Questo va oltre la politica. Per tutelare la mia dignità e il mio ruolo, ieri ho dato mandato al mio legale di inviare una diffida formale alla consigliera Musumeci, chiedendo la rettifica immediata di tali informazioni false. Qualora non verrà dato seguito alla richiesta, utilizzerò tutte le vie legali necessarie per difendere il mio nome. Nonostante si continui a gettare fango verso chi ogni giorno mette il cuore e sottolineo cuore nel proprio operato, non abbandonerò mai l’amore che mi contraddistingue in ciò che faccio. Continuerò con impegno, responsabilità e trasparenza, consapevole che il mio ruolo è una missione, più che un incarico. Ringrazio di cuore tutti coloro che in queste ore mi hanno sostenuta con parole e gesti di solidarietà. Vorrei infine lanciare un appello sincero, soprattutto alle donne: la politica è un luogo dove dobbiamo sostenerci e crescere insieme, non uno spazio di divisione e attacchi personali. Solo con rispetto e collaborazione possiamo costruire un futuro migliore. Sono certa che, nonostante le difficoltà, il rispetto e la verità prevarranno sempre”.