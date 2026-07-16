Break dance, il siracusano Davide Inserra campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva

Sport · Fiera di Rimini

Si è conclusa domenica alla Fiera di Rimini la settimana dedicata ai Campionati Italiani di Danza Sportiva organizzati dalla FIDESM, uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale. Nell’ultima giornata della manifestazione, riflettori puntati sulla break dance, disciplina che ha visto sfidarsi b-boy e b-girl provenienti da tutta Italia nelle diverse categorie di età.

Tra i protagonisti assoluti dell’evento spicca il siracusano Davide Inserra, conosciuto nell’ambiente come B-Boy Danger, che ha conquistato il titolo italiano nella categoria Youth (16-18 anni). Un successo che assume un valore ancora maggiore perché rappresenta l’ottavo titolo consecutivo vinto dall’atleta aretuseo in ambito federale.

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Davide, che compirà 17 anni tra pochi giorni, ha confermato ancora una volta il proprio talento e la propria continuità ai massimi livelli, imponendosi davanti ai giudici grazie a tecnica, creatività e capacità di interpretazione.

“Continuo a lavorare per migliorarmi – spiega il giovane campione – con l’obiettivo di partecipare, da ora in avanti, agli eventi Open, lasciando le categorie Junior e Youth per entrare nel mondo dei grandi. Sarà come ricominciare da zero: il primo traguardo sarà superare le pre-selezioni, che fino a oggi erano quasi automatiche, e poi crescere passo dopo passo”

Per il giovane atleta siracusano, il passaggio alle categorie assolute rappresenta una nuova sfida sportiva e personale. “Serviranno nuovi stimoli e soprattutto nuovi punti di vista per sviluppare nuove abilità e portare le mie performance a un livello ancora più alto. Lo sport è fatto di sfide continue e di motivazioni sempre nuove”.

Inserra guarda anche al futuro della disciplina nella sua città, dove il movimento continua a crescere e ad attirare nuovi appassionati. “Sono tanti i ragazzi che si avvicinano alla break dance perché richiede soprattutto voglia di mettersi in gioco. Sono convinto che un giorno avremo anche a Siracusa uno spazio adeguato dedicato a noi e a chi vorrà avvicinarsi a questa disciplina e alla cultura hip-hop in generale”

Per Davide, infatti, la break dance non è soltanto sport, ma anche uno strumento di aggregazione e crescita. “L’hip-hop crea comunità e trasmette ai giovani obiettivi, disciplina e una mentalità positiva. Sono valori che nascono dall’unione tra sport e musica e che possono rappresentare un’importante opportunità di crescita per le nuove generazioni”