Siracusa, arriva il Bridge a scuola già dai sette anni

Insegnare il gioco del bridge, cercare nuove leve per trasmettere un patrimonio di conoscenze di logica, matematica, intuizione, riflessione e divertimento è uno degli obiettivi della Federazione cItaliana Gioco Bridge che affida questo compito ai suoi insegnanti, dai promotori ai grandi maestri.

In quest’ottica la scuola è il serbatoio per eccellenza dove poter attingere alle giovani menti, fresche e recettive, partendo dai corsi universitari per arrivare alle scuole elementari.

Si proprio così si può iniziare già a 6-7 anni per imparare a giocare. Il linguaggio non è lo stesso ma la tecnica per far passare i concetti del bridge si.

A Siracusa il promotore Marcello Farina ha iniziato da poco un corso per bambinetti di 7 anni presso l’Istituo comprensivo “Lombardo Radice”.

Un progetto concordato con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Servito ha permesso l’avvio della prima delle venti lezioni.

Prendendo spunto da “Le Petit Bridge”, un progetto della Federazione Francese Bridge in collaborazione con il Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ed usando il loro materiale, MarcelloFarina ha dato il via a questo esperimento didattico con una classe di tempo prolungato composta da 15 bambini di sette anni

Ci sono ovviamente delle varianti rispetto al bridge riconosciuto dalla Federazione.

Le carte sono dieci e non 13 per rimanere nel concetto decimale,

I colori sono quattro (rosso, giallo, verde e celeste) surrogati di picche, cuori, quadri e fiori

Le carte hanno un valore da 1 a 10 e non ci sono asso, re, donna e fante che valgono comunque 10 punti

L’obiettivo è coltivare il valore dei numeri e il gusto della ricerca di una soluzione con uno sport cerebrale e collaborativo.

Questo progetto elaborato in Francia è già stato sperimentato anche dalla Federazione olandese. Per la Federazione Italiana Gioco Bridge l’esperimento di Siracusa potrebbe essere un’apripista per un programma più ampio.