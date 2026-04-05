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Un appuntamento da non mancare per le giovani promesse del bridge italiano.

Bridge: Campionati under 26

In particolare quest’anno due giovani atleti, Marco Cottone di Siracusa ed Alexio Blancato di Sortino, hanno ottenuto splendidi risultati.

In particolare quest’anno due giovani atleti, Marco Cottone di Siracusa ed Alexio Blancato di Sortino, hanno ottenuto splendidi risultati.

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Ogni anno, durante la settimana che precede la Pasqua, e quindi durante le vacanze dei giovani studenti, la Federazione Italiana Gioco Bridge organizza i Campionati Under 26. Un appuntamento da non mancare per le giovani promesse del bridge italiano.

Quest’anno la gara si è svolta dal 2 al 4 aprile.

Si è iniziato giovedì 2 aprile con due turni di gara nel torneo a coppie e si è proseguito poi per tutto il venerdì e sabato mattina per la gara a squadre.

La nostra regione è sempre presente con belle rappresentative. In particolare quest’anno due giovani atleti, Marco Cottone di Siracusa ed Alexio Blancato di Sortino,  hanno ottenuto splendidi risultati. Hanno conquistato l’argento nella finale B del campionato a coppie e l’argento  in quello a squadre con i loro compagni della nazionale juniores e sono arrivati primi nella classifica Butler.

Nel campionato a squadre c’è un software che valuta le migliori prestazioni delle coppie. Ovvero quanto meglio riescono a conquistare il contratto di gioco ed a portarlo a termine. Questa classifica parallela serve al coach della nazionale italiana Dario Attanasio per valutare i giocatori da segnalare per  le manifestazioni internazionali.

I due ragazzi sono ex studenti del Liceo Corbino di Siracusa. Ora Marco Cottone è laureato in matematica a Catania mentre  Alexio Blancato è studente di ingegneria informatica a Pavia. Pur lontani  sono seguiti online dal coach Marcello Farina che li ha iniziati al bridge quando erano studenti  al Liceo dove hanno frequentato  un corso pomeridiano

 

 


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