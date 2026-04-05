Bridge: Campionati under 26

Ogni anno, durante la settimana che precede la Pasqua, e quindi durante le vacanze dei giovani studenti, la Federazione Italiana Gioco Bridge organizza i Campionati Under 26. Un appuntamento da non mancare per le giovani promesse del bridge italiano.

Quest’anno la gara si è svolta dal 2 al 4 aprile.

Si è iniziato giovedì 2 aprile con due turni di gara nel torneo a coppie e si è proseguito poi per tutto il venerdì e sabato mattina per la gara a squadre.

La nostra regione è sempre presente con belle rappresentative. In particolare quest’anno due giovani atleti, Marco Cottone di Siracusa ed Alexio Blancato di Sortino, hanno ottenuto splendidi risultati. Hanno conquistato l’argento nella finale B del campionato a coppie e l’argento in quello a squadre con i loro compagni della nazionale juniores e sono arrivati primi nella classifica Butler.

Nel campionato a squadre c’è un software che valuta le migliori prestazioni delle coppie. Ovvero quanto meglio riescono a conquistare il contratto di gioco ed a portarlo a termine. Questa classifica parallela serve al coach della nazionale italiana Dario Attanasio per valutare i giocatori da segnalare per le manifestazioni internazionali.

I due ragazzi sono ex studenti del Liceo Corbino di Siracusa. Ora Marco Cottone è laureato in matematica a Catania mentre Alexio Blancato è studente di ingegneria informatica a Pavia. Pur lontani sono seguiti online dal coach Marcello Farina che li ha iniziati al bridge quando erano studenti al Liceo dove hanno frequentato un corso pomeridiano