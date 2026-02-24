Brillano i giovani del Centro Sportivo Siracusano: cinque atleti sul podio a Furci Siculo

Un weekend all’insegna del successo per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano, che ha visto cinque dei suoi giovani atleti distinguersi nelle competizioni disputate al Palazzetto Comunale di Furci Siculo il 21 e 22 febbraio.

La gara di qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti e la prima tappa del circuito regionale Coppa Sicilia Esordienti B hanno messo in luce il talento e la determinazione dei portacolori siracusani.

Tra i protagonisti, Riccardo Alfieri (60 kg) si è imposto sul podio conquistando il primo posto, mentre Davide Genovese (55 kg) ha chiuso al terzo posto, entrambi qualificandosi per i Campionati Italiani A2. A pochi passi dal podio si è piazzato Francesco Bonarrivo (60 kg), che completa così il trio di atleti ammessi alla competizione nazionale.

Non meno brillante la prestazione di Franzo Coletta (66 kg), che ha ottenuto un primo posto di grande rilevanza, mentre E. Garralda (-70 kg), alla sua prima esperienza agonistica, ha sfiorato il gradino più alto con un secondo posto molto combattuto nella Coppa Sicilia Esordienti B.

Questi risultati confermano l’impegno dell’associazione nel settore giovanile e agonistico, consolidando la reputazione dell’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano come fucina di talenti pronti a sfidare i campionati nazionali.