Brucoli e Noto diventano tappe di moda internazionale nel libro “10mila chilometri di moda” di Michele Isgrò

La provincia di Siracusa conquista le pagine di un’opera editoriale di respiro internazionale. Il fotografo e autore Michele Isgrò ha scelto di includere due eventi siracusani nel suo debutto letterario, “10mila chilometri di moda”, frutto di un lungo percorso tra le capitali del fashion.

Il libro, in uscita ufficiale il 7 Dicembre a Roma durante la Fiera del Libro, si propone come una guida esperienziale che unisce le sfide tecniche della fotografia di passerella a coinvolgenti racconti di viaggio vissuti in tutta Europa.

Il percorso si estende dal Salone Internazionale della Lingerie di Parigi alla Barcelona Bridal Fashion Week in Spagna, include Immagine Italia e Maredamare di Firenze, Si Sposa Italia di Milano, gli Isis Fashion Awards in Olanda, il Sicily Burlesque Festival e la Sicily Fashion Week, per finire a Noto e Brucoli.

L’inclusione di eventi locali al fianco di rassegne internazionali testimonia la volontà di Michele Isgrò di valorizzare i contesti non convenzionali, celebrando l’eccellenza siciliana con un focus sulla sicilia fatto di modelle arte e tecnica. Il volume che nella prossima primavera verrà tradotto in più lingue per una diffusione mondiale veicolerà i nomi delle località siciliane producendo promozione indiretta.

Nel libro si trovano alcune foto scattate durante l’evento estivo “Brucoli sotto le Stelle”, organizzato da Cinzia Scozzese con il patrocinio del Comune di Augusta. La località è rappresentata dalle modelle Federica Motta e Vittoria Bordonaro, con i costumi di Chich Beachweare e Marika Pandolfo e Ornella La Rosa con gli abiti da sposa di Kea Atelier. In particolare, le modelle di Brucoli sono state scelte per illustrare specifiche tecniche relative alle forme geometriche e all’armonia della spirale aurea in fotografia.

La città simbolo del Barocco siciliano è rappresentata in un’immagine suggestiva che ritrae la modella Martina Avagliano in un abito da sposa di Amelia Casablanca davanti al sontuoso Duomo di Noto San Nicolò. L’evento è Noto è Moda, organizzato da Stramandino Eventi Luxury, che ogni anno coinvolge un numeroso pubblico nella piazza centrale di Noto.

Oltre al valore del reportage, il libro si eleva a manuale essenziale per la fotografia di passerella, grazie anche ai contributi esclusivi di Maestri di fama internazionale: Maurizio Galimberti, Francesco Francia, Daniele Guidetti, Adrian Bräem, Eduardo Gomez (Alterimago), Martin Esquivel, Marco Chiarantini, Viridiana, Renske Versteegen, Danny Bittencourt, Mariano Morichini e Michele Dell’Utri.

Il libro “10mila chilometri di moda” sarà ordinabile in formato cartaceo in tutte le maggiori librerie (Mondadori Store, Feltrinelli, IBS) e in formato Ebook su Amazon.