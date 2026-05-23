Brunello Cucinelli sceglie Noto: il barocco siciliano protagonista della nuova campagna “Mediterranea”

Noto si conferma ancora una volta palcoscenico internazionale di eleganza, arte e bellezza. La città barocca siciliana è stata scelta da Brunello Cucinelli come scenario della nuova campagna dedicata alla capsule collection “Mediterranea” e all’iconica borsa BC Duo, reinterpretata per la stagione in raffinate varianti in raffia.

Un progetto che intreccia moda, cultura e identità mediterranea, ambientato tra alcuni dei luoghi più simbolici della città patrimonio Unesco. Le immagini della campagna raccontano infatti scorci iconici del centro storico di Noto: dalla monumentalità di Palazzo Ducezio all’eleganza del cortile di Palazzo Nicolaci, passando per la Villa Comunale e le scenografiche scalinate della Cattedrale e del Santuario Mariano dell’Immacolata.

La luce dorata del barocco netino e la solennità dell’architettura diventano così il fondale naturale di uno stile raffinato e senza tempo, perfettamente in linea con l’estetica della maison umbra.

Cuore della nuova capsule collection è anche lo studio dell’artista contemporaneo Sergio Fiorentino, che ha scelto Noto come luogo della propria ricerca creativa. Tra sculture e grandi affreschi dai colori intensi, prende forma un dialogo tra moda e arte che richiama atmosfere, memorie e suggestioni del Mediterraneo.

La campagna firmata Brunello Cucinelli va oltre la semplice narrazione pubblicitaria e si trasforma in un omaggio all’autenticità della Sicilia, alla sua tradizione culturale e alla capacità di Noto di attrarre linguaggi artistici e creativi provenienti da tutto il mondo.

Ancora una volta la città si afferma come simbolo di un lusso discreto e sofisticato, capace di unire patrimonio storico, contemporaneità e ispirazione internazionale.