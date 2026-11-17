SEGNALAZIONE
oggi
Buca in via Necropoli Grotticelle a Siracusa
Solo quando serve
Le notizie prima di tutti
L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.Scarica l’app
Un lettore segnala una grossa buca in via Necropoli Grotticelle a Siracusa, delimitata da un nastro arancione e ricoperta di immondizia, proprio accanto a un tombino
Le altre segnalazioniVai alla sezione
oggi
Viale dei Comuni, lettore segnala rifiuti abbandonati e ritiro fermo da una settimana
«Viale dei Comuni è diventata una discarica, chiunque viene e scarica la spazzatura. No ritirano i…» un lettore
4 giorni fa
Colonia felina alle Latomie dei Cappuccini, ingresso sporco tra piatti e avanzi
5 giorni fa
Rifiuti in fiamme e degrado in via Vanvitelli, la segnalazione di un lettore
«La cosa più grave è che questa situazione va avanti ormai da circa un anno: in questi mesi abbiamo…» un lettore