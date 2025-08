Buccheri, il borgo che torna a resistere: popolazione stabile dal 2023, si arresta lo spopolamento

Dopo anni di continuo declino demografico, Buccheri sembra finalmente aver invertito la rotta. I dati ufficiali certificano un risultato storico: dal 2023 a oggi, la popolazione residente è rimasta stabile, arrestando quel fenomeno di spopolamento che per lungo tempo ha minacciato il futuro del borgo montano più alto della provincia di Siracusa.

Negli anni precedenti, Buccheri aveva registrato una costante perdita di abitanti, come del resto molti altri piccoli comuni dell’entroterra siciliano. Giovani in cerca di opportunità, natalità in calo, invecchiamento della popolazione: una tendenza ormai tristemente nota, che per l’Italia intera sembrava inarrestabile. Eppure, qualcosa è cambiato.





Dietro questo risultato non c’è il caso, ma un insieme di azioni strategiche portate avanti con determinazione dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo decennio. Iniziative di recupero del centro storico, la promozione turistica del borgo, l’incentivazione di iniziative imprenditoriali e di nuove residenze e la valorizzazione dei prodotti locali hanno reso Buccheri un luogo non solo da visitare, ma anche in cui scegliere di restare – o tornare.

Fondamentale è stata anche un’azione di promozione del territorio senza precedenti: campagne mirate sui social e sui media nazionali, partecipazione a fiere del settore e collaborazioni con professionisti hanno fatto conoscere Buccheri ben oltre i confini regionali. Il borgo è diventato una meta nuovamente ricercata, capace di attirare turisti, nuovi residenti e investitori interessati alla vita di qualità nei piccoli centri.

In particolare, l’attenzione al miglioramento dei servizi e della vivibilità ha giocato un ruolo decisivo. Investimenti nella digitalizzazione, supporto alle famiglie e nuove forme di ospitalità hanno favorito il ritorno di alcuni residenti e l’arrivo di nuovi abitanti, anche da fuori regione.

“Il dato stabile della popolazione dal 2023 è per noi motivo di orgoglio“, afferma il Sindaco. “Non ci accontentiamo: ora vogliamo consolidare questo equilibrio e creare le condizioni per una crescita sostenibile. Buccheri è un borgo che ha ancora molto da dire“.

L’arresto dello spopolamento non è solo un traguardo simbolico, ma rappresenta anche una speranza concreta per il futuro. Buccheri oggi dimostra che con visione, impegno e una promozione coerente e ambiziosa, anche nei piccoli centri è possibile invertire le tendenze e riscrivere il proprio destino.