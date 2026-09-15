Buccheri punta sul controllo del vicinato: “Mille occhi per prevenire i reati”

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Aumentare la percezione della sicurezza e rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Con questo obiettivo il Comune di Buccheri ha presentato il progetto di controllo del vicinato, nato nell’ambito di un protocollo promosso dalla Prefettura di Siracusa e sottoscritto dai Comuni della zona montana.

A spiegare l’iniziativa è stato il sindaco Alessandro Caiazzo, intervenuto a margine dell’incontro pubblico organizzato nell’aula consiliare.

“L’iniziativa nasce dalla volontà della Prefettura e del prefetto di mettere in campo strumenti che possano aumentare la percezione della sicurezza tra i cittadini e rafforzare il controllo del territorio, soprattutto nei paesi montani”, ha dichiarato il primo cittadino.

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La decisione arriva dopo una serie di episodi che negli ultimi mesi hanno interessato l’area montana siracusana, tra furti con spaccata, furti di autovetture e altri reati che hanno destato preoccupazione tra i residenti.

Dopo la firma del protocollo, ciascun Comune ha predisposto il proprio progetto operativo. A Buccheri il piano è stato già approvato dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica ed è entrato nella fase degli incontri con la cittadinanza.

Nel corso della riunione è stato presentato il coordinatore di zona, Francesco Trigili, già comandante della Polizia municipale di Buccheri, e sono stati distribuiti i moduli per consentire ai cittadini di aderire volontariamente all’iniziativa.

Caiazzo ha voluto chiarire subito la natura del progetto. “Non si tratta di ronde e non autorizza alcun cittadino a intervenire direttamente. È un progetto di osservazione e segnalazione. I cittadini potranno comunicare eventuali situazioni anomale al coordinatore, che valuterà se trasmettere le informazioni alle forze dell’ordine”.

L’obiettivo è quello di puntare sulla prevenzione. “Molti reati vengono preceduti da sopralluoghi e verifiche del territorio. In un piccolo centro come Buccheri, dove ci si conosce tutti, è più facile notare presenze o comportamenti insoliti. Vogliamo alzare il livello di attenzione della comunità”.

Secondo il sindaco, il controllo del vicinato rappresenta un modo per rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione tra cittadini. “Vogliamo far percepire che Buccheri è un paese sicuro, controllato dalle forze dell’ordine e dai sistemi di videosorveglianza, ma anche da una comunità attenta e partecipe”

Il messaggio finale è quello di recuperare lo spirito dei piccoli centri, dove il vicinato rappresentava una risorsa per tutti. Non una “caccia alle streghe”, ma una rete di cittadini pronti a segnalare situazioni sospette e a collaborare con le istituzioni per contribuire alla sicurezza collettiva.