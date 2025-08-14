Buccheri sotto shock per la morte di Antonio: aveva 25 anni

Profondo dolore nella comunità montana siracusana per la scomparsa di Antonio, 25 anni, trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto estremo.

La notizia ha scosso l’intero paese, dove ogni volto è parte di una storia condivisa. A esprimere il cordoglio della comunità è stato il sindaco Alessandro Caiazzo, che sui social ha scritto:

“Oggi Buccheri piange. La notizia della scomparsa di Antonio, così giovane, ci lascia senza fiato e senza parole. È un dolore che entra nelle case di tutti noi, perché in un paese come il nostro ogni vita è parte della storia di tutti. In questo momento di profondo smarrimento mi stringo con affetto sincero ai familiari ed agli amici”.





Il primo cittadino ha ricordato Antonio come “un ragazzo solare, capace di portare allegria e un sorriso a chiunque incontrasse”, e ha lanciato un appello alla comunità: “Dobbiamo essere più vicini gli uni agli altri, sempre”.