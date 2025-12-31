Buffon e Zenga, Pippo Baudo e i reali di Norvegia: le notizie più lette nel 2025 su SiracusaNews

Tanta cronaca sì ma stavolta sul podio ci finiscono sport e un “acchiappa vip” regale. E in top 10 non poteva mancare Pippo Baudo. Oggi ultimo giorno di un 2025 intenso che ha visto ancora una volta protagonista la nostra redazione e la nostra testata giornalistica, in questi mesi alle prese con tante novità, una rinnovata presenza sui social e nuovi prodotti editoriali per far arrivare la notizia in maniera ancor più diretta ai nostri lettori. E come ogni ultimo giorno dell’anno ci piace scorrere all’indietro e guardare quali sono state le notizie più lette sul nostro sito. E come ogni anno non mancano le sorprese. Vediamole insieme.

È all’insegna del numero 1, anzi di numeri 1, la prima posizione. E altrimenti non poteva essere: è il 20 maggio e Gigi Buffon rende omaggio a Walter Zenga definendolo “leone aretuseo” nei giorni successivi alla vittoria del campionato del Siracusa. Primo posto dell’anno e, con grande nostra sorpresa, primo posto di sempre in questi 18 anni di giornale con ben 610mila letture.

Al secondo posto c’è invece l’appello di una madre di Augusta che chiede ai ladri entrati in casa di restituirle gli oggetti rubati che appartenevano al figlio scomparso. Terzo posto per un acchiappavip speciale: 16 aprile e chi spunta a Ortigia? Spuntano il principe Haakon e la principessa Mette-Marit, reali di Norvegia.

Giù dal podio ecco le prime notizie di cronaca nera: l’omicidio di in via Elorina in cui ha perso la vita Giuseppe Pellizzeri, l’incidente sulla Catania-Siracusa in cui perse la vita una studentessa 24enne di Belpasso che stava raggiungendo Siracusa per le lezioni di Architettura, l’incidente a Noto in cui ha perso la vita il 17enne Francesco Mucha .

Completano la top 10 l’annuncio del Christmas Town a Catania e una notizia che riguarda Pippo Baudo: nell’eredità rientrano anche proprietà a Noto e Siracusa. Infine a chiudere la top 10 il racconto delle fasi concitate di un arresto avvenuto alla Mazzarrona il 28 febbraio.