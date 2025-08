Buona la prima per l’Equistile Equestrian Centre, alla famiglia Guastella una targa dai vertici Fise

È stato un debutto in grande stile quello dell’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo. Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, il nuovo impianto equestre ha ospitato il suo primo concorso ufficiale, trasformandosi in palcoscenico di uno spettacolo che ha saputo unire passione sportiva, professionalità organizzativa e prestigio istituzionale.

Non una semplice inaugurazione, ma un vero e proprio banco di prova per testare la macchina organizzativa, in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista al termine dell’estate. Un’edizione “zero” che ha già mostrato tutto il potenziale del centro, grazie all’impegno della famiglia Guastella – di origine siracusana – promotrice e cuore pulsante dell’iniziativa.





A testimoniare la rilevanza dell’evento, la partecipazione dei vertici della FISE – Federazione Italiana Sport Equestri. Il presidente nazionale Marco Di Paola, anche vicepresidente del CONI, ha presenziato alla manifestazione nella giornata di sabato, affiancato dal vicepresidente federale Ettore Artioli e dal presidente della FISE Sicilia Flavio Sinagra. Alla famiglia Guastella è stata consegnata una targa commemorativa in segno di riconoscimento per il lavoro svolto e per l’investimento strutturale e sportivo sul territorio.

“La rinascita di un centro ippico è sempre una vittoria per tutta la Federazione – ha dichiarato Di Paola –. Pozzallo, grazie a un comitato organizzatore efficiente e a impianti funzionali, rappresenta una nuova opportunità per il nostro sport in Sicilia”.

Anche Flavio Sinagra ha sottolineato l’importanza della nascita di Equistile nel panorama equestre siciliano: “In questo ultimo anno la Sicilia ha visto crescere nuovi comitati organizzatori all’altezza di eventi di rilievo. Equistile è tra questi, e rappresenta un segnale incoraggiante per tutto il movimento”.

Presente anche Maurizio Vaccaro, in rappresentanza del dipartimento di equitazione integrata e paralimpica e l’ingegnere Ignazio Mannino, commissario straordinario dell’istituto incremento ippico per la

Sicilia.

Il concorso è stato orchestrato sotto la direzione tecnica di Gianluca Quondam Gregorio, show director di grande esperienza, con un curriculum che comprende eventi del calibro di Piazza di Siena e Verona. Una garanzia di qualità, che ha contribuito a fare della “prima” di Equistile un successo completo.

Dal punto di vista sportivo, il momento clou è stato il Gran Premio Goldspan, prova mista speciale su ostacoli a 145 cm. Ad imporsi è stato il catanese Umberto Sambataro in sella a Zenzero, autore dell’unico percorso netto con un tempo di 46”97 al barrage.

Con la promessa di ulteriori eventi in calendario e una cerimonia ufficiale in arrivo, l’Equistile Equestrian Centre si candida a diventare un punto di riferimento per l’equitazione in Sicilia, coniugando sport, formazione e valorizzazione territoriale.