“Burocrazia snella per il Pnrr e formazione continua”: le priorità per la Sicilia per Giovanni Musso (Irem)

Si è svolto l’altro ieri – lunedì 18 marzo – a Catania, nelle Acciaierie di Sicilia, una delle tappe del roadshow 2024 della piattaforma internazionale Verso Sud di The European House – Ambrosetti. Un’iniziativa che riunisce in un unico Think Tank istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo accademico e della ricerca per costruire, valorizzare e comunicare una nuova visione strategica del Mediterraneo per l’Italia e l’Europa.

Oltre alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana e al Managing Partner & Ceo di The European House – Ambrosetti, Valerio De Molli, all’incontro di ieri ha partecipato ed è intervenuto anche l’amministratore delegato di Irem, Giovanni Musso, che nel suo intervento ha posto l’accento sulle potenzialità della Sicilia e sulle sfide che la sua azienda, ma tutta l’Isola, dovranno affrontare e superare.

“La Sicilia – ha detto nel suo intervento Musso – come confermato dalla commissione europea, ha l’ambizione di essere un ponte per l’italia e per il resto dell’Europa, oltre a essere un hub naturale per l’idrogeno al centro del mediterraneo. Attraverso la collaborazione con i paesi Africani che hanno un potenziale immenso in termini di solare eolico e idrogeno verde la Sicilia può diventare un hub europeo, garantendo maggiore indipendenza energetica per il Paese, riducendo le emissioni in linea con le indicazioni dell’unione europea.”

Ma Musso ha anche sottolineato come per fare tutto ciò è necessario che la politica snellisca i tempi della burocrazia per il rilascio degli iter autorizzativi. Esempio pratico quello per la realizzazione di un impianto di idrogeno rinnovabile che dovrebbe nascere a Priolo, realizzato da Irem e Res Integra, con i fondi del bando Hydrogen Valley del Pnrr.

Il progetto denominato H2 Sr prevede la ristrutturazione di un’area industriale dismessa a Priolo Gargallo e attraverso l’Elettrolizzatore si prevede di produrre circa 170 ton /anno di idrogeno rinnovabile tramite l’energia elettrica generata da un impianto fotovoltaico dedicato di circa 5 MW di potenza. “Ma se non arriveranno in tempo le autorizzazioni – avverte l’Ad di Irem – rischiamo di non poter realizzare l’impianto e non utilizzare le risorse del Pnrr. L’eccessiva burocrazia ostacola l’innovazione e la competitività e non attira investimenti. Investimenti significa occupazione e creazione di ricchezza per la regione e per l’intero Paese”.

Durante l’incontro di ieri si è anche affrontato il tema delle sfide connesse al capitale umano, con la Sicilia che è la 3° regione più giovane del Paese e può vantare una rete universitaria solida, con un aumento poco superiore al punto percentuale del numero di iscritti rispetto al periodo pre Covid. Un dato che seppur incoraggiante per Musso non è sufficiente.

“Ancora oggi – dice – paghiamo un mismatch delle competenze sia a livello di tecnici specializzati che di manager. Oggi il 50% dei posti delle aziende è vacante perché non si trovano sul mercato le figure richieste. Occorre tener presente che in passato i limiti per la crescita erano rappresentati dalla capacità di ottenere credito o dalla forza commerciale oggi la mancanza delle risorse umane rappresentano il vero limite al salto dimensionale delle aziende”.

E per l’Ad di Irem l’unica strada percorribile è quella della formazione continua, sia per i giovani alla ricerca di lavoro, sia per gli adulti che devono aggiornare le proprie competenze. “Si deve anche – conclude Musso – migliorare il dialogo tra scuola e impresa. Solo costruendo percorsi formativi, partendo dai corsi di orientamento scolastico, universitario e professionale, promuovendo gli istituti tecnici superiori, si potrà avere una nuova classe lavorativa e dirigente al passo con i tempi e capace di superare le sfide di oggi e di domani”.