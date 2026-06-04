Bus, navette e trenini per andare a Marina di Priolo: ecco gli orari

Entra nel vivo la Stagione Estiva a Marina di Priolo.

Partiranno a breve tutta una serie di servizi per rendere il litorale pienamente fruibile e accessibile da tutti.

Bus mare: servizio diurno al via il 15 giugno ed esteso fino al 15 settembre.

Rispetto allo scorso anno, quando il servizio diurno terminava il 31 agosto, il sindaco Pippo Gianni e la sua Amministrazione hanno deciso di estendere la scadenza per permettere a residenti e turisti di continuare a godere del mare anche nelle prime settimane di settembre, senza rinunciare a un collegamento comodo e sostenibile verso il litorale di Marina di Priolo.

A partire dal 1° luglio entrerà in funzione anche la linea mare notte, pensata per collegare il centro alla zona balneare durante le serate estive.

Sempre dal 1° luglio saranno attivi i bus navetta lungo il litorale, ogni sabato, domenica e festivi, dalle 08:30 alle 18:30.

Dal 17 giugno sarà operativo il trenino elettrico turistico gratuito, che fungerà da navetta di collegamento tra i parcheggi esterni la spiaggia.

Orari: 08:30 / 19.45

Itinerario: stabilimento IAS / ingresso dello stabilimento ENEL e viceversa.