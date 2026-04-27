Buscemi, chiuso l’ingresso nord sulla SP39 per sospetto residuato bellico

Traffico temporaneamente interdetto sulla SP39, all’ingresso nord di Buscemi, a causa del ritrovamento di un sospetto residuato bellico. La chiusura, così come comunicato dal Comune sulle proprie pagine social, è stata disposta in via precauzionale per consentire alle autorità competenti, già intervenute sul posto, di mettere in sicurezza l’area ed effettuare tutte le verifiche necessarie.

Ai cittadini viene raccomandato di evitare la zona interessata, seguire la segnaletica predisposta e attenersi alle indicazioni delle forze dell’ordine, utilizzando percorsi alternativi fino al ripristino della viabilità. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, una volta completate le operazioni di controllo e bonifica.