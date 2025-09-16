“C’eravamo tanto amati”, tra Zenga e il Siracusa finisce… a carte bollate

Il divorzio Walter Zenga e il Siracusa è finito in tribunale. A lanciare l’indiscrezione è stato il profilo instagram di Sport Italia. In ballo ci sarebbero 5 mensilità non saldate e i rimborsi previsti in quel periodo. Totale circa 25mila euro.

La peggior fine possibile di una storia che era cominciata bene. Zenga era stato chiamato per svolgere il ruolo di brand ambassador della società azzurra e il rapporto con il presidente Alessandro Ricci sembrava sereno e tranquillo. Che qualcosa non andasse, però, si era capito a fine stagione, poi l’esplosione della vicenda sui social, con una serie di botte e risposte, smentite e contro smentite.

Ora la notizia della messa in mora del club da parte dell’ex numero della nazionale.