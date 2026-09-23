Caccia al coniglio, rafforzati i controlli della Polizia Provinciale a Siracusa

Attualità · SIRACUSA CACCIA

La Polizia Provinciale di Siracusa ha messo in campo un dispositivo straordinario di vigilanza faunistico-venatoria, con verifiche sull’esercizio della caccia, sul possesso e trasporto delle armi, sulle violazioni ambientali e sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

Le attività sono state coordinate direttamente ed eseguite dal Comandante Ten. Col. Daniel Amato, Ufficiale di Polizia Giudiziaria Coordinatore, coadiuvato dal personale del Comando, con una presenza diffusa sul territorio finalizzata ad aumentare sicurezza, legalità e tutela ambientale.

Un impegno particolarmente significativo anche alla luce delle limitate risorse umane e strumentali disponibili.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“La Polizia Provinciale continua a garantire una presenza concreta a tutela del territorio e delle comunità“, dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.

Il Vice Presidente con delega alla Polizia Provinciale, Pietro Rosa, sottolinea: “Il controllo non è contro i cacciatori. È contro gli illeciti. Chi rispetta le regole, l’ambiente e la fauna trova nella Polizia Provinciale un presidio di garanzia e una forza di polizia che tra mille difficoltà è vicina ai cittadini“.

Chiaro anche il messaggio del Comandante Daniel Amato: “Rispetto assoluto per chi esercita la caccia responsabilmente e secondo legge. Massimo rigore, invece, nei confronti di chi viola le norme. Nonostante le difficoltà operative, i nostri uomini hanno dimostrato ancora una volta abnegazione, professionalità e senso del dovere“.

La linea del Comando è netta: più controlli, più sicurezza, più tutela del territorio. La legalità non contrasta la caccia responsabile: la protegge.