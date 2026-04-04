Caccia alle Uova di Pasqua oggi ai Villini di Siracusa

Un pomeriggio all’insegna del sorriso, del gioco e della condivisione ha animato i Villini di Siracusa in occasione della Caccia alle Uova di Pasqua organizzata dall’Associazione Avvenire Sud, che ha visto la partecipazione di numerose famiglie e bambini.

L’iniziativa, svoltasi sabato 4 aprile a partire dalle 16, ha trasformato l’area verde dei Villini in uno spazio di festa e aggregazione, dove i più piccoli hanno potuto vivere l’emozione della ricerca delle uova tra momenti di entusiasmo, gioco e divertimento.

Durante il pomeriggio non sono mancati momenti di animazione e attività ludiche, curate da professionisti dell’intrattenimento per bambini, che hanno contribuito a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e partecipata. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di socialità per le famiglie, favorendo la partecipazione attiva e la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro e comunità.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione registrata e dell’entusiasmo mostrato dai bambini e dalle famiglie – dichiara il Presidente dell’Associazione Avvenire Sud, Simone Stillittano –. Vedere tanti sorrisi e momenti di condivisione rappresenta per noi la conferma che iniziative di questo tipo sono importanti per rafforzare il senso di comunità e offrire occasioni positive di aggregazione”.

“Questa iniziativa nasce per creare momenti di condivisione per i più piccoli, trasmettendo valori come la sana competizione e l’amicizia. Siracusa ha bisogno di riscoprire questi valori e noi vogliamo dare il nostro contributo”, dichiara Giuseppe Ruggieri, membro del direttivo di Avvenire Sud Siracusa.

Un ringraziamento particolare viene rivolto all’Amministrazione comunale di Siracusa per la disponibilità dimostrata e, in particolare, al Sindaco Francesco Italia per la sensibilità e l’attenzione riservata all’iniziativa.

Un sentito ringraziamento va inoltre alla compagnia Curiosi Incanti, che con professionalità e creatività ha curato le attività di animazione, contribuendo a rendere il pomeriggio ancora più speciale per tutti i partecipanti.

L’associazione Avvenire Sud conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie, con l’obiettivo di continuare a creare occasioni di incontro, gioco e condivisione all’interno della comunità.