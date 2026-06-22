Cadavere di un 40enne trovato in auto tra Floridia e Siracusa: aperta un’indagine

Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni è stato trovato – nelle scorse ore – all’interno di un’automobile parcheggiata in una stradina che collega il territorio di Floridia a quello di Siracusa. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, alcuni passanti avrebbero notato la presenza dell’uomo all’interno del veicolo e, insospettiti dalla situazione, avrebbero allertato i numeri di emergenza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno però potuto soltanto constatare il decesso.

Per recuperare il corpo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Contestualmente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’accaduto. Nessuna pista viene esclusa e saranno gli accertamenti delle prossime ore a fornire elementi utili per comprendere le cause del decesso.